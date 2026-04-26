「すとぷり」などが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ―Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が２５、２６日、東京・池袋「ｈａｒｅｖｕｔａｉ」で初のワンマンライブ「Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ―とぅるりぷ―１ｓｔデビューＬＩＶＥ〜ＦｉｒｓｔＫｉｓｓ〜」を行った。３月１４日に活動を開始した「ＳＴＰＲ」６組目のグループ。２８日にＫアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ！！