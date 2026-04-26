２６日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）で今年８月２９日から３０日に放送される「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」の総合司会をお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良が初めて務めることが発表された。羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーと強力タッグを組み、今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」に基づいて番組を進行する内村は、この日の「イッ