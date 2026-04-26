お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希（47）が、26日放送のテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後7・00）に出演し、記念旅行にまつわるエピソードを語った。失われた30年とも呼ばれ、30年間給与水準がほとんど上がっていない日本と、世界で働く人たちの給与水準を比較する“お金バラエティー”番組。スタジオでは、円安も手伝って、海外旅行が夢物語になってしまった現実が浮き彫りになった。結