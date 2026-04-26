香港競馬の一大イベント、香港チャンピオンズデーの9R・クイーンエリザベス2世C（G1、芝2000メートル）は26日、シャティン競馬場で8頭で争われ、ジェームズ・マクドナルド（34）騎乗のロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が道中4番手から直線、抜け出し快勝。22〜24年以来、当レース2年ぶり4勝目で14度目のG1制覇を飾った。昨年は中東に遠征し、ドバイのジェベルハッタ1着からサウジC2着、ドバイター