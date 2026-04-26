日本テレビが8月29、30日に放送する「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（東京・両国国技館）の総合司会に、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が新たに就任することが26日、同局「世界の果てまでイッテQ！」の放送内で発表された。内村は「初めての挑戦ですので、慣れない部分がいっぱいあると思いますが、みなさんと一緒に楽しい番組を作っていけたらと思います」と意気込み。今年のテーマは「わたしの家族