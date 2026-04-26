柔道・全日本選手権（２６日・日本武道館）――体重無差別で男子日本一を争い、１０月の世界選手権９０キロ級代表同士の決勝で田嶋剛希（パーク２４）が村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）に優勢勝ちし、初優勝を果たした。９０キロ級を主戦場とする選手の優勝は２０１２年大会の加藤博剛以来。３位は太田彪雅（旭化成）と新井道大（東海大）。昨年優勝の香川大吾（ＡＬＳＯＫ）は３回戦で敗退した。村尾はまさか…ロサンゼルス五