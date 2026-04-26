プレミアリーグ第34節、ニューカッスルを1-0と破って再び暫定首位となったアーセナル。シティと同勝ち点で並んだことを考えると残り試合の全勝はノルマといえ、まずは最低限の結果を手にした。しかし攻撃陣には不安がよぎる。決勝点を挙げたMFエベレチ・エゼと、それをアシストしたFWカイ・ハフェルツが負傷交代したからだ。エゼは最後はベンチでチームの勝利を喜んでいたが、ハフェルツは医務室へ向かったものと思われ、トンネル