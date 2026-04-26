マイケル・キャリック体制となり、好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。順調に勝ち点を積み上げており、プレミアリーグではアーセナル、マンチェスター・シティに次ぐ3位。来季のCL出場権獲得は濃厚といえる。『EXPRESS』によると、ユナイテッドは夏の移籍市場を前に13選手の放出を検討しているようだ。新シーズンの欧州カップで好成績を残すには補強が必須となるが、それに応じて選手の放出も重要になる。すでに退団