毎夏恒例の日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）が、今年も放送されることが２６日、分かった。総合司会をウッチャンナンチャンの内村光良（６１）が初めて務めることが、同日放送の同局系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・後７時５８分）内で発表された。昨年から続投するフリーの羽鳥慎一アナウンサー（５５）、同局の水卜麻美アナウンサー（３９）と共に番組を盛り上げる。４９回