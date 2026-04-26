26日に放送されたバラエティー『世界の果てまでイッテＱ！』の番組内で、MCを務める内村光良さん（61）が、2026年の『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』の総合司会に決定したことが発表されました。2026年8月29日・30日に放送される『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』。今年のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』です。ひとりひとりの“わたし”が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの“社会