26日、ベラルーシ・ミンスクの追悼碑に花を手向ける「チェルノブイリ功労者の会」の人々（共同）【ミンスク共同】1986年4月に起きたウクライナ北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原発の事故から40年となる26日、国土の23％が汚染された最大の被害国ベラルーシの首都ミンスクで追悼式典が開かれた。事故処理に従事した人らでつくる「チェルノブイリ功労者の会」が主催。寒空の下、学生を含む100人以上が追悼碑に花を手向けた