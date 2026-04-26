大相撲の春巡業が２６日、埼玉・入間市で行われた。巡業初参加だった幕下・竜鳳（音羽山）が、２９日間で２７か所を巡る今巡業を無事に完走した。春巡業は師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）の付け人として同行。幕下以下の申し合い稽古には連日参加し、番付の近い力士たちと切磋琢磨（せっさたくま）してきた。「いい経験になった。圧力に少しずつ慣れていって、相手の前に出る力に慣れたかなと思う」と振り返った。昨年名古