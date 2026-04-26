日本テレビ系毎夏恒例『24時間テレビ 49-愛は地球を救う-』が、8月29日、30日の2日間にわたって、放送されることが26日、同局系『世界の果てまでイッテQ』内で発表された。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会に内村光良が初就任し、おなじみの羽鳥慎一アナウンサー、水卜麻美アナウンサーとタッグを組む。【写真】イッテQファミリーでお祝い！総合司会に就任した内村光良同番組が放送開始当