日本テレビは26日、同日放送の「世界の果てまでイッテQ」（日曜午後7時58分）で、今年の「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日〜30日、東京・両国国技館）の総合司会にウッチャンナンチャン内村光良（61）が初就任することを発表した。14年から長きにわたり総合司会を務める、羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーと強力タッグを組む。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。長年「世界の果てまでイ