ドバイワールドカップで惜しくも2着だったフォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）の今後について、矢作芳人厩舎の公式Xが具体的な方針を明かした。投稿では、調教師、藤田晋オーナー、そして海外レーシングマネージャーの安藤裕氏を交えた協議の内容として、「9月18日ベルモントパーク競馬場のジョッキークラブゴールドカップ（G1）→10月31日キーンランド競馬場のBCクラシック（G1）の路線。または、9月12日レパーズタウ