4月26日、京都競馬場で行われたG2・マイラーズカップ（芝1600m）は武豊騎乗の1番人気、アドマイヤズームが復活の狼煙を上げた。この勝利で安田記念（6月7日・東京・G1・芝1600m）への優先出走権が与えられた。マイラーズカップ、勝利ジョッキーコメント1着アドマイヤズーム武豊騎手「ホッとしています。初めての騎乗で色んなことを想定しながらでした。スタートも良くて先手を取ってもいいかなと思いました。折り合いもつきま