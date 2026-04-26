4月26日、東京競馬場で行われたオークストライアル・フローラステークス（G2・芝2000m）は、ダミアン・レーン騎乗の1番人気、ラフターラインズが切れ味鋭く差し切って、重賞初制覇を飾った。このレースの1、2着馬にはオークス（5月24日・東京・G1・芝2400m）への優先出走権が与えられる。フローラステークス、勝利ジョッキーコメント1着ラフターラインズD.レーン騎手「とてもいい勝ち方が出来ました。道中の手応えもよく、最後