お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。タレントのマツコ・デラックス（53）と久々に再会した際のエピソードを明かす場面があった。マツコは13日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」の生放送で、10週ぶりに復帰。久しぶりに再会したという有吉だが「マツコさんは異様に労働意欲が低かったです。“あ〜疲れたわぁ”って」と苦笑。「体も休みたいしさ“な