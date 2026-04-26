元NMB48の上西怜さん（24）が、5月9、10日に都内で開催する「上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん」発売記念イベントに登場。このイベントの特典写真が公開されました。【写真】チャイナドレスでワキ見せポーズの上西怜さんアニメやコスプレが大好きで、ファッション誌S Cawaii!のレギュラーモデルを務め、大好きなコスプレをテーマにした連載「#れーちゃんこれくしょん」では連載でもさまざまな衣装とシチュエーション