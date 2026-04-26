春夏のメイク悩みといえば、毛穴崩れやテカリ、そして乾燥…。そんな季節に頼れる人気ブランドから、待望の限定カラーが登場しました♡透明感を引き出すラベンダーカラーで、肌をふんわり明るく見せながら毛穴レス※1な仕上がりへ。毎日のベースメイクを格上げする、今だけの特別な一品に注目です。 限定ラベンダーで透明感アップ 「毛穴パテ職人」から初登場となる限定カラーは