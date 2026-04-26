◇「豊臣兄弟！」明智光秀役・要潤インタビュー（下）俳優の要潤（45）がNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で知将・明智光秀役に挑み、存在感を示している。大河出演は2021年「青天を衝け」以来5年ぶり4回目で、戦国大河は初。戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）へ期待は高まるばかりだが、光秀に討たれる織田信長役の俳優・小栗旬（43）とは意外や対面で初共演。要は26日放送の第16回「覚悟の