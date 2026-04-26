長く活動している芸能人ほど、過去の経歴が知られていないこともあります。今のキャリアからは想像できないアイドル時代の姿に驚く人も多いかもしれません。All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は元アイドルと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：反町隆史／61