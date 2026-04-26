数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！100を基準にした2つの数字の掛け算なので、計算のコツをつかめばあっという間に答えが出せます。1分以内に正解を導き出せるか、ぜひ挑戦してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。102 × 108 = □ ヒント：102は「100 + 2」、108は「100 + 8」と考えることができます。展開公式「(x + a)(x + b) = x² + (a