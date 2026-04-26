テレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」が２６日に放送され、藤本美貴がＭＣを務めた。世界各国の人々の給与明細を見せてもらい、物価や風習を調査するバラエティー。番組冒頭、藤本は出演者たちに「お金」にまつわることを質問。ユーロ高、ドル高の話題に触れつつ、ホラン千秋に「ホランちゃんは海外すぐ行っちゃうもんね？」と聞いた。ホランは「すぐ行っちゃうんですけど。本当に今、ユーロ高、ドル