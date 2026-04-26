俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に出演中の明智光秀役・要潤がコメントを寄せた。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開【明智光秀について】「豊臣兄弟！」で描かれる光秀は、どちらかといえば「陰」のキャラクターだと思います。何かあると「自分が悪かったのではないか」と考えてしまう人物で、自分の願望を語ることもほとんどありません。能動的に行動を起