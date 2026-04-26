米ワシントンのホテルでの襲撃未遂事件後、トランプ米大統領が行った記者会見の要旨は次の通り。全く予想外のできごとだった。複数の武器を持ち警備チェックポイントに突進してきた男が、シークレットサービスに制圧された。５０ヤード（約４６メートル）地点から走り出し速かった。警護官１人が撃たれたが、防弾チョッキを着ており無事だった。男はカリフォルニア居住のようだが、非常に病んだ人間だ。我々の憲法を攻撃した