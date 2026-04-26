巨人の阿部監督は26日、不振で開幕から2軍調整が続いている戸郷を、近日中に1軍に昇格させる方針を明かした。横浜スタジアムでのDeNA戦後に「（28日からの）9連戦のどこかに（先発として）入れると思う」と話した。戸郷はこの日、ナゴヤ球場で行われた2軍戦の中日戦に先発し、7回を6安打無失点と好投した。