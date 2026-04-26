“キング・オブ・ホラー”スティーヴン・キング原作の映画『サンキュー、チャック』（5月1日公開）に出演するマーク・ハミル（74）がプロモーションインタビューに応じ、10代の頃に2年以上、日本で過ごした思い出を語った。【動画】『サンキュー、チャック』マーク・ハミル特別映像「日本は私の青春時代の大切な思い出の一つだよ」と振り返ったハミル。「スター・ウォーズ」シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られる名