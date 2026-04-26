サッカー元日本代表ＭＦの福西崇史氏が２６日、自身のインスタグラムを更新。「ヒデとツネ同学年」などと記し、同じく元日本代表で現在は実業家の中田英寿氏、日本サッカー協会の宮本恒靖会長との３ショットなどを投稿した。３人は１９７６年度生まれの同級生で、２００２年Ｗ杯日韓大会や０６年Ｗ杯ドイツ大会にそろって出場。福西氏は「ヒデがオーガナイザーのサケクラフトウィークへたくさんのサッカー好きの皆さんと偶