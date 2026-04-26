お笑いコンビ「紅しょうが」が、２６日ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。熊元プロレスが思わず返信してしまったＤＭ（ダイレクトメッセージ）について語った。そのＤＭに書かれていたは「何キロ目指してるんですか？」という質問。これを聞いてきた人が過去２人いたという。「これは私、ほんまに意図がわからんのよ。鍛えてくれるってことなのか、例えば私が１１０キロ目指しますって言ったら、バンプアップさせてくれるのか」