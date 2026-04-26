◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜スタジアム）巨人・平山功太内野手（２２）が「６番・右翼」で出場。２回２死無走者から放ったプロ初の二塁打が先制点につながった。目の前で岸田が併殺打に倒れた直後の第１打席。追い込まれてからＤｅＮＡ先発・石田裕の内寄り１４９キロを右中間へ運んだ。外角低めに逃げるスライダーにバットを止めた直後の５球目を一閃（いっせん）。「よく飛んでくれたなって感じ