◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ決勝第２日（２６日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が行われ、元日本代表の中田久美監督が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光が、ＳＶリーグ初優勝を飾った。大阪Ｍに３―０で２連勝し、前身Ｖリーグ時代を含めれば、２０２１―２２年季以来、４季ぶり９度目Ｖ。１０季ぶりに監督復帰し、１季目で頂点に導いた