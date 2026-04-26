サプライズ登場した女子スーパースターからの電撃発表にライバルも大喜び。バックステージで撮影された“多幸感あふれる”3ショットがファンの心を掴んでいる。【画像】ぽっこりお腹のライバルをすりすり…“多幸感あふれる”3ショットWWEドイツ公式X（旧ツイッター）が23日、“祭典”レッスルマニアの裏側を捉えた1枚の写真を公開。しのぎを削ったライバルの幸せな報告を祝福する日本人女子レスラーたちの3ショットに多くの反