天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会の出場権を懸けた都道府県選手権大会(代表決定戦)が26日に各地で開催され、新たに3県で代表が決定した。本大会行きを決めたのはラインメール青森(青森/2年連続5回目の出場)、大山サッカークラブ(山形/3年連続5回目の出場)、東京国際大FC(埼玉/3年ぶり4回目の出場)となる。天皇杯開幕は8月19日。アマチュアシードの筑波大(5年連続36回目の出場)に加え、今月19日には秋田大(秋田/初