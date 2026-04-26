シカゴ・ブルズのコンディショニングコーチのジャスティン・B・アーウィン氏が4月22日、Instagramを更新。河村勇輝（24）との写真を公開した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「Season 3! Wouldn’t trade the memories with this group for anything.」と投稿されたのは、試合中やトレーニング中の選手たち