この記事をまとめると ■トラックには車高灯という装備がついている場合がある ■車高灯には「上側端灯」という正式名称がある ■ランプの色によってその扱いが変わる特徴を持ってる あってもなくてもいい？ルールが複雑な車高灯の話 トラックの後ろを走っているときにぜひ注目してもらいたい部分がひとつある。それは荷室上部に取り付けられ、小さく光っているランプだ。意識して見ないとそのランプの意味どころか存在にすら