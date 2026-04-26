【ワシントン＝池田慶太】タキシード姿のトランプ米大統領が正面ステージに上がると、会場のスマートフォンが一斉に向けられた。隣には黒のスーツ姿のメラニア夫人が着席し、政権の「顔」が並んだ夕食会は華々しく幕を開けた。第１次政権時を含め、トランプ氏がホワイトハウス記者会の招待に応じて夕食会に参加するのは初めてだった。演説で何を語るのか。記者やテレビ司会者らの関心はその１点に絞られた。前菜料理を食べ終