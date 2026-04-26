【桐蔭横浜大―神奈川大】２点二塁打を放った１０回の攻撃を終え、ガッツポーズでベンチに戻る桐蔭大・室田＝神奈川工大ＫＡＩＴスタジアム神奈川大学野球春季リーグ第４週第２日は２６日、神奈川工大ＫＡＩＴスタジアムで２回戦２試合が行われ、桐蔭横浜大が神奈川大に連勝し、勝ち点を３に伸ばした。関東学院大も工大に連勝して勝ち点１とした。桐蔭大はタイブレークの延長十回に室田の２点二塁打などで４点を奪い、１０−６