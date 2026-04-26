大相撲の春巡業は２６日、埼玉・入間市民体育館で行われ、２９日間で２７か所を巡る全日程を終了した。横綱・豊昇龍（立浪）は「長い巡業で、とにかくけがなく無事に終わることができて良かった」と総括した。今巡業は横綱・大の里（二所ノ関）が負傷により途中離脱した。一人横綱として負担も増したが「横綱として責任もあるので。やらなきゃいけないでしょ」と最後まで引っ張った。昇進８場所目での横綱初Ｖを目指す夏場所（