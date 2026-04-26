寒暖差が気になる季節の変わり目には、脱ぎ着しやすい「カーディガン」が体温調節に便利。今回は思わずカラバリ購入したくなりそうな、今の時季に頼れるアイテムを【ユニクロ】からご紹介します。おしゃれさんの着こなしもぜひ参考にしてみて。 シアー素材の軽やかさで上品な抜け感をプラス 【ユニクロ】「シアークルーネックショートカーディガン」\2,990（税込） さらっとした