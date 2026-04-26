今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。ある日、小学2年生の娘さんが友達からお出かけに誘われ、友達親子とお出かけをすることになったA子さん親子。小学校のママさんとは交流も少なく、初めてのお出かけだったので、楽しみにしていたA子さんでしたが──。 娘の友達親子とお出かけ ある日、小学2年生の娘が友達からお出かけに誘われました。友達のママさんから「よければママも一緒にどうですか？」