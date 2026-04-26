大相撲の春巡業は２６日、埼玉・入間市民体育館で行われ、２９日間で２７か所を巡る全日程を終了した。関脇・高安（田子ノ浦）は「大関時代（２０１７年から約２年半）以来かな」という皆勤。「楽しかったですね。終わってみればあっという間。腰に大きなけがもなく、まさか完走できると思いませんでした」と充実した表情で振り返った。今巡業は完走を強く意識していた。稽古でも以前は「やらなきゃ」という気持ちが強かったと