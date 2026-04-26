歌手で俳優のＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝が、２７歳に誕生日を迎えたことを報告。同じ誕生日の愛犬とのショットを公開した。昨年８月に女優の趣里と結婚し、同９月に第１子が誕生。同１１月にボーイズグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」を脱退しソロ活動をスタートさせた三山。誕生日を迎えた２６日に、自身のインスタグラムを更新。「２７歳になった人と１歳になった犬です」と記し、愛犬を顔を寄せるショットやバースデ