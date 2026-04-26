モーリタニアの「中国・アフリカグリーン技術パーク」で「樹葆」を用いて植えたミカンとザクロの木。（２０２５年１２月１６日撮影、太原＝新華社配信）【新華社太原4月26日】中国人が発明した「樹葆（じゅほ）」と呼ばれる植物の干ばつ対策装置が、遠く離れたアフリカのサハラ砂漠で成果を上げつつある。アフリカ北西部、モーリタニアの「中国・アフリカグリーン技術パーク」の一角に、ミカンやザクロの木がしっかりと根を張