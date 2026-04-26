【新華社広州4月26日】中国広東省広州市で開かれている第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）のバイク展示エリアが海外のバイヤーの関心を集めている。3月下旬、ポルトガルで開催された世界スーパーバイク選手権（WSBK）第2戦で、中国のバイクメーカー重慶張雪機車工業傘下のブランド「張雪機車（ZXMOTO）」が2レース連続で優勝し、中国のバイクブランドとして国際トップレースで初の頂点に立った。このビッグニュースに