◇関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」（2026年4月26日）関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は26日、男子1部が京都産業大学、女子1部が大阪体育大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、関大が無敗だった天理大にストレート勝ちを収め、3勝目を挙げた。大産大、近大の両校も勝利し、開幕6連勝。無敗を維持しているのは、この2校となった。女子は、開幕から無敗の関大