4機が一斉に…？複数の海外メディアが、フィンランド空軍のパイロット訓練生たちが、訓練飛行中に自機の飛行コースを用いて「男性器らしきもの」を描いたと報じました。この航跡を、世界中の航空機をほぼリアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが公開しています。【動画】マジでブツやん…これが「チン航路」驚愕の全貌です報道によると男性器を描いた機体は少なくとも4機で、すべてフィン