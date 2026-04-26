犬が寝る前に『グルグル回る』理由 寝床の安全を確認したい 寝ている状態というのは、あらゆる生き物にとって最も無防備で危険な状態です。そのため寝る前には寝床の周囲に危険が迫っていないか、また、寝床そのものも安全であるのか、念入りに確認する必要があります。 もちろん、現代ではそんな危険が潜んでいることはほとんどないのですが、本能による行動なので制御しないようにしましょう。 寝床を快適に整え