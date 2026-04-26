窓際にいるワンコにハプニングが発生し、その場から動けなくなってしまったようで…？完全に詰んでいる光景に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破。「最高ｗ」「カーテンの精霊」といった声が寄せられています。 【動画：『どうしてそうなった』窓際で困った顔をする犬→様子を見てみると、カーテンが…まさかの『完全に詰んだ光景』】 ワンコの頭にカーテンが… Ti