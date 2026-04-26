室内犬にしてはいけない『絶対NG行為』５選 室内だからと油断していると、何気ない行動が愛犬に危険をもたらすこともあります。ここでは、室内犬にしてはいけない絶対NG行為とその理由をみていきましょう。 1.誤飲・誤食の危険がある食品の放置 誤飲や誤食の可能性がある食品を、犬の手の届く場所に放置してしまうと危険です。良い匂いに釣られて、うっかり口に入れてしまう恐れがあります。 たとえば、チョコレ&#